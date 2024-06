Das Feuer brach in einer Wohnung in der Hellerhofsiedlung im Gallus aus.

Das Feuer brach in einer Wohnung in der Hellerhofsiedlung im Gallus aus. Bild © Keutz TV

Toter bei Wohnungsbrand in Frankfurt

Mensch bei Brand in Frankfurt gestorben

Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Dort fand die Feuerwehr die leblose Person.

Der Brand im Stadtteil Gallus war nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr gemeldet worden. Die Einsatzkräfte erfuhren demnach von den Nachbarn, dass noch eine Person in der Wohnung im Erdgeschoss vermisst wurde. Die Rettung sei für den Menschen zu spät gekommen, die Person sei bereits tot gewesen. Einzelheiten zu dem oder der Toten veröffentlichte die Polizei zunächst nicht.

Brand schnell unter Kontrolle

Den Brand, der sich auf einen Raum beschränkte, hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Die 24 Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle in der Idsteiner Straße mit ihren acht Fahrzeugen nach einer Stunde verlassen. Die Brandwohnung wurde komplett verraucht. Die Polizei machte zur Brandursache und zur Schadenshöhe keine Angaben.