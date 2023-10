Messerangriff auf Partnerin in Offenbach

Ein 60-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in Offenbach im Streit mit einem Messer verletzt haben.

Die 57-Jährige konnte am Sonntag auf den Balkon ihrer Nachbarn fliehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau kam mit Schnittwunden, unter anderem im Gesicht und an den Händen, ins Krankenhaus.