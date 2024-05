Ein Brand in einer Lagerhalle mit riesiger Rauchsäule hat in Frankfurt für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Zwei Feuerwehrleute erlitten eine Rauchgasvergiftung. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Videobeitrag Video Rauchgas-Alarm bei Lagerhallen-Brand in Frankfurt Video Frankfurt-Griesheim: Riesige Rauchsäule beim Brand einer Lagerhalle Bild © X-Nutzer @bumbesje Ende des Videobeitrags

Nach rund fünf Stunden sind am Samstagabend die Rauchgas-Warnungen in Frankfurt aufgehoben worden. Dort war am Mittag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen, gegen 18 Uhr gab das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Entwarnung.

Das Gebiet im Stadtteil Griesheim muss somit nicht länger gemieden werden. Anwohnerinnen und Anwohner können Fenster und Türen wieder öffnen.

Seit 13 Uhr waren die Einsatzkräfte bei der Lagerhalle in Griesheim im Großeinsatz. Rund 150 Feuerwehrleute waren vor Ort, darunter eine Werksfeuerwehr.

Eine Lagerhalle mit Lacken, Gasflaschen und verschiedenen Spraydosen hatte aus noch ungeklärter Ursache in der Lärchenstraße Feuer gefangen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Feuerwehr auf zwei bis drei Millionen Euro.

Zwei Feuerwehrleute mit Rauchgasvergiftung

Zwei Feuerwehrleute erlitten bei dem Einsatz eine Rauchgasvergiftung und wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.

Am Nachmittag hatte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle gebracht. Auch die massive Rauchentwicklung, die als schwarze Rauchwolke von anderen Stadtteilen aus zu sehen war, hatte nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers schnell "deutlich nachgelassen".

Keine Schadstoffe in Luft festgestellt

Eine Gesundheitsgefahr bestand trotz der stundenlangen Warnmeldung nicht. Wie die Feuerwehr abschließend am Abend mitteilte, sei keine gesundheitsschädliche Schadstoffkonzentration festgestellt worden.

Am Nachmittag hatte die Feuerwehr mit speziellen Messfahrzeugen auch die Luft in benachbarten Stadtteilen auf gesundheitsgefährdende Schadstoffe geprüft – alle Messungen fielen negativ aus.

Die Rauchsäule war in Frankfurt weithin sichtbar. Bild © picture-alliance/dpa

Am Samstagmittag waren die Menschen wegen der riesigen Rauchsäule vorsorglich wegen womöglich gesundheitsgefährdenden Rauchgasen dazu aufgerufen worden, das betroffene Gebiet um die Lagerhalle weiträumig zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten.