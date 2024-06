Bei einem Brand in einer Kfz-Werkstatt in Vellmar (Kassel) ist am Dienstag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Gebrannt habe das Dach des Gebäudes, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert war,, sagte ein Polizeisprecher am Abend. In der Werkstatt wurden einige Fahrzeuge beschädigt. Der Notruf sei gegen 18 Uhr eingegangen. Die Feuerwehr war mit rund 200 Kräften vor Ort. Eine Feuerwehrfrau kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten sollten nach Einschätzung des Sprechers die ganze Nacht andauern. Den Schaden gab er mit mindestens einer Million Euro an. Die Brandursache war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht.