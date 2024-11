Mit Messer Fahrgästen in Egelsbacher Linienbus gedroht

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstag in einem Linienbus in Egelsbach (Offenbach) andere Fahrgäste beleidigt und sie mit einem Messer bedroht.

Veröffentlicht am 22.11.24 um 17:06 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Danach drohte er auch noch einer Mitarbeiterin in einem Einkaufsmarkt sowie Verkehrsteilnehmern und Passanten auf der Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei seiner Festnahme gab der offenbar betrunkene Mann an, Cannabis konsumiert haben. Er kam in eine Fachklinik.