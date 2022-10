Beim Hantieren mit einer Spiritusflasche und einem darauffolgenden Brand hat sich ein 37 Jahre alter Mann am Samstag in seiner Wohnung in Lorsch (Bergstraße) schwere Verbrennungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilte, ließ sich der genaue Hergang bislang nicht ermitteln, da der Mann noch nicht befragt werden konnte. Sein 26-jähriger Mitbewohner war durch Schreie auf das Feuer aufmerksam geworden, hatte die Flammen mit Decken erstickt und die 112 gewählt. Der 37-Jährige kam mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik.