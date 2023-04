Sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 47 Jahren in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) stehen im Verdacht, im Geschäft eines Mobilfunkanbieters in mehr als 650 Fällen in betrügerischer Absicht Verträge abgeschlossen und SIM- Karten aktiviert zu haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft beläuft sich der verursachte wirtschaftliche Schaden auf mindestens 650.000 Euro.