Wegen Mordes an der Bewohnerin eines Wohnwagens hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 39-Jährigen erhoben.

Der Obdachlose soll das 40 Jahre alte Opfer Ende Dezember 2021 zunächst vergewaltigt und kurz darauf mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen haben. Die Anklage geht von 27 heftigen Schlägen aus, sagte Oberstaatsanwältin Niesen am Freitag. Die Frau starb noch in dem im Frankfurter Ostend abgestellten Wohnwagen an einem offenen Schädelhirntrauma.