Biker schwer verletzt Motorrad prallt in Fulda gegen Pkw

An einer Kreuzung in der Fuldaer Innenstadt sind am Montagabend ein Pkw und ein Motorrad zusammengestoßen.

Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Pkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Einzelheiten zu den Beteiligten oder zum Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.