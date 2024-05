Sieben Menschen stürzen in die Lahn, Frau treibt hunderte Meter ab

Auf der Lahn bei Lollar sind zwei Kanus mit insgesamt sieben Personen gekentert. Eine Frau wurde mehrere hundert Meter abgetrieben. Ein Großaufgebot konnte sie retten.

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich das Unglück am Donnerstag in Höhe der Wehranlage Lollar im Kreis Gießen. Die beiden Boote seien vermutlich aufgrund eines "Fehlers bei der Gewichtsverlagerung" gekentert. Alle sieben Insassen fielen in die Lahn.

Frau kann sich nicht ans Ufer retten

Eine 55 Jahre alte Frau konnte sich nicht ans Ufer retten und trieb flussabwärts. Einem Großaufgebot an Rettungskräften sei es schließlich gelungen, die Frau aus dem Fluss zu retten. Sie erlitt demnach leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr barg die gekenterten Kanus aus dem Wasser. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Vorfall am Vatertag beobachtet haben.

