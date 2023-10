Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L3115 bei Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden.

Er kam am Dienstag zwischen Schlierbach und Schaafheim in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Dort rammte er zwei entgegenkommende Autos. Er konnte sein Motorrad anhalten. Ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.