Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Mörlenbach (Bergstraße) ist ein 54 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Er stieß am Donnerstag beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch die beiden Autoinsassen wurden verletzt.