Ein 68 Jahre alter Motorradfahrer ist in Hünfeld (Fulda) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Eine 54-Jährige soll am Freitag mit ihrem Auto in einer Kurve in die Gegenfahrbahn gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Es kam zur Kollision mit dem 68-Jährigen. Er kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik.