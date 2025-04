Motorradfahrer in Kirchheim - Unfall verursacht und abgehauen

Ein Motorradfahrer in Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) hat einen Unfall eines Autos verursacht und ist geflüchtet.

Veröffentlicht am 22.04.25 um 19:32 Uhr

Wie die Polizei am Dienstag meldete, war der Unbekannte am Montagnachmittag auf der B454 in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Der entgegenkommende Autofahrer wich aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild.