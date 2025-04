Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der L3214 bei Naumburg (Kassel) ums Leben gekommen.

Der Biker hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Dort stieß er gegen ein Brückengeländer, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.