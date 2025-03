Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L3025 bei Weilmünster (Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Unfall auf der L3025 zwischen Weilmünster-Ernsthausen und Weilmünster-Essershausen. Der Mann hatte am Freitag in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren, stürzte und rutschte unter die Leitplanke. Er starb noch an der Unfallstelle.