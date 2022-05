Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Hanau ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

In der Nähe von Hanau (Main-Kinzig) ist am Sonntagmittag ein 49-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit.

Biker stirbt an Unfallstelle

Gegen 12 Uhr kam es demnach auf der B43 zwischen Hanau-Steinheim und Mühlheim am Main (Offenbach) zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und einem Auto. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Der 56 Jahre alte Autofahrer aus Mühlheim am Main wurde mit schweren Verletzungen in eine Unfallklinik nach Frankfurt geflogen. Die Bundesstraße wurde nach dem Unfall in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei bat darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.