Motorradfahrer stürzt in Böschung in Laubach

Kurzmeldung Motorradfahrer stürzt in Böschung in Laubach

Ein Motorradfahrer in Laubach (Gießen) ist am Sonntag einige Meter tief in eine Böschung hinabgerutscht und schwer verletzt worden.

Der 30-Jährige soll zuvor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle verloren haben, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Mann nach dem Unfall ins Krankenhaus.