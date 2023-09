Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Lorch (Rheingau-Taunus) ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Der 21-Jährige hatte am Samstag in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Die L3033 war zeitweise voll gesperrt.