Mutter in Bad Nauheim tötet Sohn und sich selbst

Leichenfund in Wohnung

In einer Wohnung in Bad Nauheim sind die Leichen eines Fünfjährigen und seiner 49 Jahre alten Mutter gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau erst ihren Sohn und dann sich selbst umgebracht hat.

Schrecklicher Fund in Bad Nauheim (Wetterau): Dort wurden am Montagnachmittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses die Leichen einer Frau und ihres fünfjährigen Sohnes entdeckt.

Das teilten das Polizeipräsidium Mittelhessen und die Staatsanwaltschaft Gießen am Dienstag mit. Wer die Toten fand und unter welchen Umständen, wurde nicht berichtet.

Obduktion soll Todesursache klären

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die 49 Jahre alte Wohnungsinhaberin zuerst das Kind und anschließend sich selbst umbrachte. Die genaue Todesursache soll noch durch eine Obduktion festgestellt werden. Zum Tathergang und zum möglichen Hintergrund wurden keine Angaben gemacht.

Weitere Informationen Hilfe bei Suizidgedanken Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und auch geheilt werden. Hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige.



Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichbar unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222.



Um die Anonymität der Anrufer zu wahren, ist die Übermittlung der Rufnummer gesperrt und wird somit in keinem Display der Telefonseelsorge angezeigt. Anrufe bei der Telefonseelsorge werden auch im Einzelverbindungsnachweis nicht aufgeführt.



Auch im Internet kann die Telefonseelsorge kontaktiert werden unter: telefonseelsorge.de



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten - beispielsweise Selbsthilfegruppen - finden sich auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: suizidprophylaxe.de Ende der weiteren Informationen