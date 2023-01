Brand in Wäscherei

100.000 Euro Sachschaden Brand in Wäscherei

In der Nacht zum Dienstag hat es in der Halle einer Wäscherei in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) gebrannt.

Eine Angestellte hatte den Brand bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert, die die Flammen zwar schnell löschen konnten. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der entstandene Schaden auf über 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.