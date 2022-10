Der mutmaßliche Verursacher eines schweren Unfalls in Wiesbaden am vergangenen Wochenende sitzt in U-Haft. Der 24-Jährige steht unter Mordverdacht. Er soll sich mit einem anderen Fahrer ein Rennen geliefert haben.

Nach dem tödlichen Raser-Unfall am vergangenen Samstag in Wiesbaden sitzt ein 24-Jähriger in Untersuchungshaft. Das teilten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Freitag gemeinsam mit. Der Mann sei am Donnerstag festgenommen worden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Mordes ermitteln.

Es hätten sich Hinweise ergeben, dass der 24-Jährige "bei erheblich erhöhter Geschwindigkeit" die rote Ampel an der Unfallstelle ignoriert habe. Schon vorher soll er laut Zeugen durch eine "grob verkehrswidrige Fahrweise" aufgefallen sein.

Die Ermittler vermuten, dass er sich ein illegales Autorennen lieferte. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei gestern das Auto eines 41-Jährigen sicher, der sich daran beteiligt haben soll.

30-Jähriger gestorben

Der Unfall mit zwei beteiligten Autos hatte sich am späten Samstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs ereignet. Ein 30-jähriger Mann starb einen Tag später an seinen schweren Verletzungen. Die Mitfahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers - ein siebenjähriger Junge sowie drei Menschen zwischen 20 und 36 Jahren - erlitten schwere Verletzungen, ebenso wie der Fahrer selbst.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen