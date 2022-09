Nach verbalen Streitigkeiten hat ein 60-Jähriger am Montag in Rotenburg an der Fulda einen 75-Jährigen mit einem Messer attackiert.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Der Angreifer verletzte sich demnach leicht. Er hatte laut Polizei die Rettungskräfte verständigt.