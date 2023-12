Ein neunjähriges Kind ist am späten Freitagabend in Breuberg (Odenwald) von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag meldete, sprang das Kind hinter einem am Straßenrand geparkten Wagen auf die Fahrbahn. Infolge des Unfalls griffen laut Polizei Passanten den 22 Jahre alten Fahrer des Wagens an. Das Kind kam in eine Klinik, gegen die Angreifer wird ermittelt.