Einsatzkräfte an dem betroffenen Zug.

Einsatzkräfte an dem betroffenen Zug. Bild © Keutz TV

Oberleitung an Bahnhof in Riedstadt gerissen - Regionalzug geräumt

Nach dem Riss einer Oberleitung sind rund 50 Passagiere im Bahnhof in Riedstadt gestrandet. Erst nach fast zwei Stunden konnte der Regionalzug evakuiert werden. Die Strecke von Mannheim nach Frankfurt ist vorerst gesperrt.

Laut Bundespolizei war bei der Durchfahrt des Zuges im Bahnhof Riedstadt-Wolfskehlen (Groß-Gerau) gegen 21.30 Uhr am Dienstagabend eine Oberleitung gerissen. Das unter Strom stehende Kabel fiel dabei auf den Regio-Express R70.

Erst nachdem das Kabel nach über eineinhalb Stunden durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn und der Feuerwehr Riedstadt geerdet worden war, konnten die rund 50 Passagiere die Bahn wieder verlassen. Verletzt wurde niemand.

Für die Reisenden hatte der Vorfall allerdings erhebliche Folgen. "Wir sind sehr genervt. Wir haben Hunger, Durst und frieren", sagte eine Reisende. "Erst hat sich eineinhalb Stunden nichts getan. Jetzt warten wir schon seit fast zwei Stunden auf einen Bus."

Langes Warten auf Taxis

Der von der Deutschen Bahn organisierte Bus hatte sich offenbar wegen eines Falschparkers in Riedstadt-Goddelau festgefahren. Die Fahrgäste mussten daraufhin weitere Stunden auf Taxis zur Weiterfahrt warten.

"Stellen sie sich vor, es würde regnen", sagte ein Reisender. Eine andere Gestrandete beklagte: "Bis wir jetzt in Frankfurt sind, ist es nach 1.30 Uhr und nur bis 1.30 Uhr fahren die Anschlusszüge, das heißt, wir müssen die Nacht wahrscheinlich im Frankfurter Hauptbahnhof verbringen."

Bahnstrecke nach Frankfurt gesperrt

Der Bahnhof und die Strecke Mannheim-Frankfurt wurden wegen des Vorfalls zeitweise gesperrt. Richtung Mannheim sei die Strecke in der Nacht wieder freigegeben worden, teilte die Deutsche Bahn am Mittwochmorgen mit. In Richtung Frankfurt bleibt sie allerdings vorerst gesperrt. Die Züge im Fernverkehr werden nach Angaben des Bahnsprechers umgeleitet.

Warum es zu dem Vorfall mit der Oberleitung kam, muss noch geklärt werden.