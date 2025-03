Am Samstag schiebt sich der Mond ein Stückchen vor die Sonne. Sternwarten in ganz Hessen öffnen anlässlich der partiellen Sonnenfinsternis ihre Türen. Wann das Ereignis zu sehen ist und wieso es etwas Glück braucht, lesen Sie hier.

Am Himmel über Hessen ist am Samstag - mit etwas Glück - eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Am Mittag schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdeckt sie zum Teil. "Wie ein angeknabberter Keks", beschreibt Astronomin Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde e.V. in Heppenheim das Erscheinungsbild der Sonne, das dabei entsteht. In Sternwarten in ganz Hessen können Interessierte das Ereignis im Teleskop betrachten.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wann ist die partielle Sonnenfinsternis zu sehen?

Ab etwa 11.20 Uhr wandert der Mond am Samstag langsam vor die Sonne. Etwa 50 Minuten später ist das Maximum der partiellen Sonnenfinsternis erreicht, wie Liefke erklärt.



Je nachdem, von welcher Region in Hessen aus man in den Himmel schaut, erscheinen zwischen 16 und 19 Prozent der Sonne verdeckt. Gegen 13 Uhr gibt der Mond den Blick auf die Sonne wieder vollständig frei.

Wo kann ich das Ereignis in Hessen beobachten?

Zeitgleich mit der partiellen Sonnenfinsternis findet der diesjährige Tag der Astronomie statt. Zahlreiche Sternwarten in Hessen öffnen, darunter die Sternwarten in Kassel, Bad Zwesten (Schwalm-Eder), Feldatal (Vogelsberg), Fulda, Frankfurt, Bad Homburg, Hofheim, Darmstadt, Heppenheim und die Volkssternwarte Johannisberg in der Wetterau.



Auch die Astronomie-Stiftung Trebur (Groß-Gerau), die Liebigschule in Frankfurt und das Adolf-Reichwein-Gymnasium in Heusenstamm (Offenbach) laden zum gemeinsamen Betrachten der partiellen Sonnenfinsternis ein.

Spielt das Wetter mit?

Ist die Sonne von Wolken bedeckt, bleibt auch der Anblick der partiellen Sonnenfinsternis verwehrt. Bisher stehen die Chancen auf blauen Himmel am Samstag nicht allzu gut. Laut der Prognose der hr-Wetterredaktion soll es am Vormittag mehr Wolken als Sonne geben, dazu örtlich Schauer.

Worauf muss ich achten?

Die partielle Sonnenfinsternis sollte man nicht mit bloßen Auge betrachten, schwere Verletzungen bis hin zur Erblindungen können die Folge sein. Davor schützt eine Sonnenfinsternisbrille - oder der Blick durch ein Teleskop.

Wie kann ich die Sonnenfinsternis gut fotografieren?

Ohne Hilfsmittel lässt sich eine partielle Sonnenfinsternis nur schlecht einfangen. Das Bild wäre überbelichtet. Die einfachste Möglichkeit ist laut Carolin Liefke, eine Sonnenfinsternisbrille oder einen anderen geeigneten Filter vor das Objektiv zu halten.



Eine weitere, kreative Option sind sogenannte Lochkameras, die auch improvisiert sein können. Dafür reicht ein Objekt mit kleinen Löchern und eine Projektionsfläche - zum Beispiel ein Nudelsieb, das über den Boden gehalten wird. Dort, wo die Sonnenstrahlen auf die Projektionsfläche treffen, zeigt sich das Bild des "angeknabberten Kekses" - ein Stückchen des sonst kreisrunden Strahls fehlt.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis zu sehen?

Die nächste partielle Sonnenfinsternis ist in Deutschland in knapp eineinhalb Jahren zu sehen. Laut Carolin Liefke werden dabei im August 2026 weit über 90 Prozent der Sonne bedeckt sein.



Bis der Mond die Sonne von Deutschland aus betrachtet das nächste Mal komplett verdeckt, ist viel Geduld gefragt: Erst 2081 wird die nächste totale Sonnenfinsternis stattfinden. Wer solange nicht warten will - oder kann, dem empfiehlt Liefke eine Reise nach Spanien im August kommenden Jahres. Von dort aus betrachtet verschwindet die Sonne vollständig hinter dem Mond.