Passant in Offenbach mit Messer attackiert

Ein Unbekannter soll am frühen Montagmorgen einen Passanten an der Zufahrt zu einer Klinik in Offenbach unvermittelt mit einem Messer angegriffen haben.

Veröffentlicht am 10.03.25 um 14:53 Uhr









Laut Polizei erlitt das 32 Jahre alte Opfer eine Verletzung am Oberarm. Der Täter rannte nach der Attacke davon. Die Beamten suchen Zeugen.