Im Fall des vermissten Pawlos prüft die Polizei ein Video, auf dem er möglicherweise zu sehen ist. Derweil geht die Suche nach dem Sechsjährigen weiter. Am Freitag sollen auch Taucher zum Einsatz kommen.

Von dem seit Dienstag in Weilburg vermissten sechs Jahre alten Pawlos fehlt weiter jede Spur. Die Suche nach dem Jungen aus Waldbrunn (Limburg-Weilburg) wurde auch am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag fortgesetzt - wenn auch mit deutlich weniger Einsatzkräften als zuvor.

Man ändere die Taktik, hieß es. Eine hohe zweistellige Zahl an Einsatzkräften sei weiterhin mit der Suche befasst, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen. Polizisten suchten "neuralgische Punkte in und um Weilburg ab". "Ziel unserer Maßnahmen ist und bleibt das Auffinden des Jungen", betonte die Polizei.

Video zeigt Pawlos in Begleitung In den sozialen Medien ist unterdessen ein Video aufgetaucht, auf dem Pawlos möglicherweise zu sehen ist. Ein Junge stehe in dem Video auf einer stark befahrenen Straße, erklärte die Polizei auf Instagram. Neben ihm sei ein Verkehrsteilnehmer zu erkennen. Bei dem Jungen handle es sich "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um Pawlos. Videobeitrag Suche nach vermisstem Kind in Weilburg Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Aufnahmen am Dienstagmittag entstanden sind", teilte die Polizei weiter mit. Das Video, dessen Urheber der Polizei bekannt ist, sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei appellierte, "von Spekulationen und Wertungen abzusehen". Taucher sollen Lahn absuchen Bereits am Donnerstag hatte die Polizei erklärt, dass am Freitag auch Taucher bei der Suche nach dem Erstklässler zum Einsatz kommen sollen. Sie sollen etwa die Lahn absuchen. Dies sei "eine polizeiliche Standardmaßnahme". Suche nach Kind in Weilburg "Pawlos, komm raus, versteck dich nicht" Zum Artikel Pawlos hatte am Dienstag das Gelände seiner Förderschule in Weilburg nach dem Mittagessen verlassen, wie das zuständige Staatliche Schulamt mitteilte. "Sein Fehlen wurde von den aufsichtsführenden Lehrkräften binnen einer Minute bemerkt." Zuletzt wurde der Junge am Dienstagmittag am Bahnhof in Weilburg gesehen. Ob der Junge noch in Weilburg oder mit einer Bahn weggefahren ist, ist laut Polizei unklar. Bei seinem Verschwinden trug das Kind Turnschuhe, die so aussehen. Bild © Polizeipräsidium Westhessen Den Behörden zufolge ist Pawlos "autistisch veranlagt". Der Junge sei räumlich nicht orientiert und "vermutlich in einer hilflosen Lage". Wer ihn sieht, sollte ihn nicht direkt ansprechen oder rufen, da er sehr schreckhaft sei, und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.