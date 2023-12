Pfefferspray-Attacke in Schule in Ginsheim-Gustavsburg

Ein 18-Jähriger soll am Montag in einer Gesamtschule in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) mit Pfefferspray Augen- und Atemwegsreizungen bei 22 Menschen verursacht haben.

Betroffen waren mehrere Schülerinnen und drei Lehrkräfte, so die Polizei. Einige wurden medizinisch behandelt. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.