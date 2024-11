Pflegeheim-Mitarbeiter in Wächtersbach überfallen

Zwei Unbekannte haben ein Pflegeheim in Wächtersbach (Main-Kinzig) überfallen.

Veröffentlicht am 12.11.24 um 11:49 Uhr

Sie drangen am Montagabend in das Gebäude ein und bedrohten einen 34-jährigen Mitarbeiter mit einem Schraubendreher und einem Brecheisen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie hebelten einen Tresor aus der Verankerung und flüchteten samt ihrer Beute mit einem gestohlenen E-Scooter.