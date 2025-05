Polizei: 28-Jähriger zieht in Bus Schreckschusswaffe

Weil ein 28-jähriger Mann einen 51-Jährigen in Frankfurt in einem Bus der Linie 30 mit einer Schreckschusswaffe bedroht hat, kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz.

Veröffentlicht am 29.05.25 um 15:15 Uhr Link kopiert!







Link kopiert!







Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatten die Männer zuvor gestritten. Der 28-Jährige wurde festgenommen.