Mann in Kassel mit Messer schwer verletzt - Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat einen 60-Jährigen in Kassel festgenommen, der in der Nacht zum Freitag einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Opfer und mutmaßlicher Täter kennen sich.

Veröffentlicht am 30.05.25 um 12:54 Uhr

Ein Polizeibeamter auf der Suche nach der Tatwaffe in Kassel

Ein Polizeibeamter auf der Suche nach der Tatwaffe in Kassel Bild © Hessennews TV

In Kassel ist ein 54-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Gegen einen 60 Jahre alten Mann ermitteln die Behörden wegen versuchter Tötung.

Polizei und Rettungskräfte wurden in der Nacht zum Freitag kurz nach Mitternacht in den Stadtteil Jungfernkopf gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte den 54-Jährigen mit einer schweren Stichverletzung. Er wurde noch vor Ort vom Notarzt behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Opfer und Verdächtiger kennen sich

Noch in der Nacht nahm die Polizei nach eigenen Angaben einen 60 Jahre alten Verdächtigen fest. Die beiden Männer sollen sich kennen, offenbar ging der Tat ein Streit voraus.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob genug Anhaltspunkte für eine Untersuchungshaft vorliegen. Zum genauen Tatablauf und weiteren Hintergründen machten die Ermittler keine Angaben.