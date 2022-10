Polizei-Einsatz in Südhessen

Dass Hunde Menschen beißen, kommt vor. Im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg ist bei einer Festnahme der umgekehrte Fall passiert.

"29-Jähriger beißt Polizeihund", meldete das Polizeipräsidium Südhessen am Freitag. Passiert war Folgendes: Zwei 29 Jahre alte Männer und eine 35-jährige Frau hatten in der Nacht in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) auf offener Straße gestritten. Als eine Streife sie nach ihren Ausweisen fragte, verhielten sich die drei Betrunkenen laut Polizei "äußerst aggressiv und unkooperativ".

Einer der Männer habe nur unter Anwendung "massiver körperlicher Gewalt" überwältigt und festgenommen werden können. Hierbei biss er den Polizeihund, der die Beamten begleitete. "Drago" gehe es gut, er habe die Attacke unbeschadet überstanden, so die Polizei.

Polizisten verletzt

Einer der Beamten sei allerdings verletzt worden: Der 29-Jährige habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Einen weiteren Polizisten soll er zudem an der Hand verletzt haben. Ob er hier noch einmal zubiss, ist nicht bekannt.

Die drei Streithähne wurden schließlich festgenommen und verbrachten die Nacht zur Ausnüchterung auf dem Polizeirevier. Es läuft ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.