Polizei fasst Autodiebe in Ebsdorfergrund

Kurzmeldung Polizei fasst Autodiebe in Ebsdorfergrund

Die Polizei in Ebsdorfergrund (Marburg-Biedenkopf) ermittelt gegen eine mutmaßliche Bande von Autodieben.

Drei Männer im Alter von 20, 29 und 31 Jahren sind nach Angaben vom Montag wegen möglicher Fluchtgefahr bereits in Untersuchungshaft. Eine 22-Jährige wird ebenfalls verdächtigt, ist aber nicht in U-Haft. Die Gruppe soll für einen Einbruch in ein Autohaus im Ortsteil Heskem-Mölln verantwortlich sein. Neun gestohlene Autos wurden sichergestellt.