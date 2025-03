In Weilburg fehlt weiterhin jede Spur von dem verschwundenen Pawlos. Die Polizei sucht auch an Tag sechs weiter. Zwar gingen zahlreiche Hinweise ein. Einen konkreten Verdacht, wo der Sechsjährige sich aufhalten könnte, gibt es jedoch nicht.

Bereits am Dienstag verschwand Pawlos aus seiner Schule, seitdem dauert die Suche nach dem Sechsjährigen in Weilburg an. "Wir werden auch heute und kommende Nacht weitersuchen", sagte ein Polizeisprecher dem hr am Sonntag. Einsatzkräfte im zweistelligen Bereich aus dem gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Westhessen seien beteiligt.

Im den Abend- und Nachtstunden zum Sonntag gab es nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ebenfalls eine Suchaktion in Aßlar (Lahn-Dill), wie ein Polizeisprecher dem hr bestätigte. Auch diese blieb ergebnislos.

Am Montag werde es eine Neubewertung der Suchaktion geben, hieß es. Dann werde man schauen, wo man neu ansetzen oder Schwerpunkte hin verlagern könne, erklärte der Sprecher.

Bei ihrer Suche konzentrieren sich die Polizisten nach Angaben des Sprechers inzwischen überwiegend auf Orte, die Pawlos gut kennt - den Bahnhof, die Innenstadt, die Gegend rund um seine Schule sowie die Lahn.

Am Freitag suchten auch Taucher die Lahn ab - am Wochenende sollten diese nicht noch einmal eingesetzt werden, hieß es. Hunderte Einsatzkräfte sowie Rettungshunde, eine Reiterstaffel, Boote und Hubschrauber hatten in den vergangenen Tagen Weilburg durchkämmt.

Taucher suchen in Lahn nach vermisstem Kind

Suche konzentriert sich auf bekannte Orte

"Wir wenden auch kreative Methoden an, befragen die Mitarbeiter von Tankstellen, die eine eigene Videoüberwachung haben, oder Pendler." Auch die Überwachungsvideos des Bahnhofs wertete die Polizei in den vergangenen Tagen aus, fand aber keinen Hinweis darauf, dass Pawlos in einen Zug gestiegen sein könnte. Dennoch laufe die bundesweite Fahndung auch am Sonntag weiter, sagte der Sprecher.

Man könne weiterhin nichts ausschließen. Bis Samstag früh seien Hinweise "in einem dreistelligen Bereich" eingegangen. Die entscheidende Spur war bislang aber nicht dabei.

Der Sechsjährige wird seit Dienstag vermisst.

Video zeigt, wie Junge von Fahrbahn geleitet wird

Die Ermittler werteten auch ein Video aus, das Pawlos laut Polizei am Tag seines Verschwindens an der stark befahrenen Limburger Straße zeigt - "aktuell sein letztes Lebenszeichen", sagte der Sprecher am Sonntag.

Der aus einem Auto aufgenommene Clip zeigt, wie ein Junge sichtlich orientierungslos mitten auf der Fahrbahn und gegen die Fahrtrichtung auf einer Schnellstraße entlanggeht. Dem hr liegt das Video vor.

Ein Mann läuft vom Straßenrand zu dem Jungen und schiebt ihn an der Schulter von der Straße auf den Gehweg. Dann fährt das Auto mit der Kamera weiter - was mit dem Jungen passiert, ist nicht mehr zu sehen.

Vermisster Junge in Weilburg: Polizei prüft Video

Die Ermittler gingen auch am Sonntag weiterhin davon aus, dass der Mann dem Jungen über die Straße half und "dass hier kein Verbrechen vorliegt", so der Polizeisprecher. Die Beamten hatten zuvor angegeben, sowohl mit dem Mann als auch mit dem Ersteller des Videos in Kontakt zu sein. Der Ersteller habe sich selbst an die Polizei gewandt, hieß es.

Zudem habe jemand die 110 gerufen und mitgeteilt, dass sich ein Junge auf der vielbefahrenen Straße befinde. Ob es sich dabei um den Mann aus dem Video handelte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Eine Streife sei zu der Straße gefahren, habe den Jungen aber nicht mehr angetroffen. Zuvor war der Junge auch schon am Bahnhof gesehen worden.

An diesen drei Orten in Weilburg wurde Pawlos am Dienstag zuletzt gesehen

Schulamt: Schule nach dem Mittagessen verlassen

Pawlos hatte am Dienstag das Gelände seiner Förderschule in Weilburg nach dem Mittagessen verlassen, wie das zuständige Staatliche Schulamt mitteilte. "Sein Fehlen wurde von den aufsichtsführenden Lehrkräften binnen einer Minute bemerkt."

Den Behörden zufolge ist Pawlos "autistisch veranlagt". Der Junge sei räumlich nicht orientiert und "vermutlich in einer hilflosen Lage". Wer ihn sieht, sollte ihn nicht direkt ansprechen oder rufen, da er sehr schreckhaft sei, und stattdessen den Polizeinotruf 110 wählen oder sich an eine Polizeidienststelle wenden.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) dankte am Samstag den Helfern. "Ich hoffe und wünsche mir, dass der Junge bald gefunden wird und wohlauf ist", schrieb er auf der Plattform X. "Ich danke den Einsatzkräften und den Bürgerinnen und Bürgern von Herzen, die in Weilburg unermüdlich nach dem kleinen Pawlos suchen."

Am Sonntag besuchte Innenminister Roman Poseck (CDU) Weilburg. "Meine Gedanken sind bei dem Jungen und seinen Angehörigen", sagte er. "Selbstverständlich wird auch am heutigen Sonntag nicht geruht, sondern alles getan, Pawlos zu finden."

Seit Dienstag haben nach Angaben des Innenministeriums rund 600 Einsatzkräfte nach dem Jungen gesucht. Dabei wurden auch Polizeihubschrauber, Booten und Drohnen eingesetzt.

Viele Weilburgerinnen und Weilburger halfen bei der Suche nach Pawlos mit. Sie schauten in ihren Kellern und Gartenhäuschen nach, Reiter hielten bei ihren Ausritten Ausblick nach dem Jungen, bei der Polizei gingen etliche Hinweise auf mögliche Verstecke in Weilburg und der Umgebung ein. Das zeige die große Anteilnahme der Bevölkerung, sagte ein Polizeisprecher.