Die Polizei hat am Dienstag einen randalierenden Mann in einem Wohnhaus in Karben (Wetterau) festgenommen.

Der polizeibekannte 31-Jährige hatte demnach zuvor Anwohner bedroht. Weil bei dem Mann in der Vergangenheit bereits Waffen sichergestellt wurden, umstellten die alarmierten Einsatzkräfte das Haus nahmen den Mann schließlich in Gewahrsam. Verletzt wurden niemand.