Polizei stoppt betrunkenen Fahrer in Schauenburg

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstagabend in Schauenburg (Kassel) an der Weiterfahrt gehindert worden.

Veröffentlicht am 28.05.25 um 17:56 Uhr







Laut Polizei hatte eine Zeugin seine auffällige Fahrweise beobachtet. Der 61-Jährige fuhr zu einem Supermarkt und kaufte Alkohol. Beamte griffen ihn dort auf.