Von einem an die B44 grenzenden Zuckerrübenfeld in Riedstadt (Groß-Gerau) sind in der Nacht zum Mittwoch insgesamt 160 Beregnungssensoren im Gesamtwert von rund 16.000 Euro gestohlen worden.

Die Täter dürften für den Abtransport der Beute ein geeignetes Fahrzeug verwendet haben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten baten Zeugen um Hinweise.