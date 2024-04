Zehn Bienenvölker in Büttelborn gestohlen

Die Polizei in Südhessen ermittelt in mehreren Fällen von Bienenkästen-Diebstahl in Büttelborn (Groß-Gerau).

Wie die Polizei am Freitag meldete, seien im März und April an verschiedenen Orten zehn Bienenvölker entwendet worden. Einige Kästen trugen den Schriftzug "Imkerei Schemel". Zeugen sollen sich melden.