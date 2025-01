Einsatz wegen Softairwaffe in Wiesbaden

Ein 14-Jähriger hat am Mittwochnachmittag mit einer Softairwaffe am Hauptbahnhof in Wiesbaden einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Augenzeugen hatten den Jugendlichen den Beamten gemeldet, als er mit drei anderen in ein Einkaufszentrum ging. Die Polizei fand dann die täuschend echt aussehende Waffe und leitete ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Videobeitrag Großer Polizeieinsatz am Wiesbadener Hauptbahnhof Video Polizisten riegelten das Einkaufszentrum neben dem Wiesbadener Hauptbahnhof ab. Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags