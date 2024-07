Polizeieinsatz wegen Softairwaffe in Bad Arolsen

Ein Jugendlicher mit einer Softairwaffe hat am Montagmorgen einen Polizeieinsatz am Twistesee in Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) ausgelöst.

Zeugen hatten den 15-Jährigen beobachtet, der eine Waffe zunächst im Badehosenbund stecken hatte und dann auch mit der Pistole in der Hand durch das Strandbad lief. Nach Polizeiangaben sind "Anscheinswaffen" nicht sofort als harmlos zu erkennen.