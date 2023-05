Einsatz wegen Spielzeugpistole in Witzenhausen

Die Polizei in Witzenhausen (Werra-Meißner) hat nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen einen 15-Jährigen wegen Körperverletzung eingeleitet.

Der Jugendliche habe am Dienstagabend mit einer Spielzeugpistole Gel-Geschosse auf zwei Fußgänger abgefeuert. Beide wurden am Arm getroffen. Die Polizei suchte den Jungen in dessen Zuhause auf, die Spielzeugpistole wurde sichergestellt.