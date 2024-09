Polizist in Groß-Umstadt durch Kopfstoß verletzt

Ein Randalierer hat einem Polizisten in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) einen Kopfstoß verpasst und verletzt.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 12:49 Uhr

Dem Mann sollte in der Nacht zum Samstag nach Streitigkeiten in der Innenstadt ein Platzverweis erteilt werden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe der aggressive 34-Jährige einen der Beamten attackiert. Es kam zur Festnahme.