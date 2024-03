In Taunusstein (Rheingau-Taunus) ist es am Donnerstagabend zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, griff ein 47 Jahre alter Mann zwei Beamten mit einem scharfkantigen Gegenstand an und verletzte beide. Der Mann hatte zuvor in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wehen randaliert. Als die beiden Beamten eintrafen, habe er sie angegriffen. Der Angreifer wurde mit einem Schuss niedergestreckt und schwer verletzt. Er und ein Polizist kamen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.