Polizisten nehmen Rad-Dieb in Kassel fest

Kurzmeldung Polizisten nehmen Rad-Dieb in Kassel fest

Zivilfahnder haben am Montagabend einen Fahrraddieb in Kassel auf frischer Tat ertappt.

Der Mann habe am Hauptbahnhof vor den Augen der Beamten an einem Fahrradschloss hantiert, teilten die Polizei am Dienstag mit. Der polizeibekannte 40-Jährige wurde vorübergehend festgenommen und muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.