Polizistin bei Festnahme in Frankfurt verletzt

Ein wohnsitzloser Mann hat am Mittwoch eine Frau in einem Bäcker in Frankfurt bedroht.

Die herbeigerufene Polizei bedrohte der 57-Jährige ebenfalls. Er wehrte sich gegen die Festnahme. Dabei verletzte sich eine Beamtin leicht. Der Mann trug ein Küchenmesser bei sich.