A4, A7 und B485 Unfälle mit drei Verletzten bei Schnee und Glätte

Bei mehreren Unfällen in Osthessen sind am Freitagabend drei Menschen leicht verletzt worden, unter ihnen eine schwangere Frau. In der Region war das Wetter am Abend winterlich und die Straßen glatt.

Stand: 23.11.24, 08:22 Uhr Link kopiert!









Autowrack an der verschneiten Unfallstelle bei Poppenhausen Bild © Medienkontor Fulda

Link kopiert!









Drei Leichtverletzte und etwa 37.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend auf der B485 bei Poppenhausen (Fulda): Eine 18-jährige Fahranfängerin verlor nach Angaben der Polizei vom Samstag auf einer Gefällstrecke bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Wagen eines 43-jährigen zusammen. Er und seine schwangere Beifahrerin wurden leicht verletzt. Auch die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen kamen in ein Krankenhaus. Die B 485 musste wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt werden. Wetter Wettervorhersage für Hessen Zur Übersicht Schnee und Eis auf A7 und A4 Auch auf den Autobahnen A4 und A7 kam es zu witterungsbedingten Unfällen. Auf der A7 bei Bad Hersfeld (Hersfeld-Rotenburg) kippte am späten Abend ein Kleinlaster um. Der 44-Jahre alte Fahrer fuhr nach Angaben der Polizei für die Wetterverhältnisse zu schnell. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Wagen kam ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer bliebt unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde die A7 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Ebenfalls unverletzt blieb ein 22-Jähriger bei einem Unfall auf der A4 bei Friedewald (Hersfeld-Rotenburg). Auch er verlor auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Er prallte gegen die Leitplanke, Teile davon und vom Auto wurden über die Autobahn verteilt. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin und deren Tochter blieben unverletzt. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen wurde die A4 in Fahrtrichtung Osten voll gesperrt. Stau-Info und ÖPNV-Störungen Aktuelle Verkehrsmeldungen für Straße, Bus & Bahn Zur Übersicht