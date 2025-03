Im Prozess um den sexuellen Missbrauch von zwei Neunjährigen stehen in Darmstadt die Plädoyers an. Möglicherweise gibt es auch ein Urteil gegen den angeklagten Obdachlosen.

Angeklagt vor dem Landgericht Darmstadt ist ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz. Der Mann soll am 5. Oktober 2024 spät abends heimlich in ein Einfamilienhaus in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) eingedrungen und in das Kinderzimmer im Obergeschoss geschlichen sein. Die Familie kannte er nicht.

Am Montag werden die Plädoyers gesprochen. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass das Gericht auch das Urteil fällen wird.

Im Erdgeschoss feiern die ahnungslosen Eltern

Der Angeklagte soll sich zu den Zwillingen - ein neun Jahre alter Jungen und seine gleichaltrige Schwester - ins Bett gelegt haben, während im Erdgeschoss die Eltern mit Verwandten deren Hochzeitsfeier ausklingen ließen.

Laut Anklage missbrauchte der mutmaßliche Täter seine Opfer sexuell. Er soll sich demnach ausgezogen und an den Kindern gerieben haben. Der Junge wachte auf und rief um Hilfe. Partygäste hielten den Mann fest und übergaben ihn der Polizei.

Cannabis und Alkohol trüben Erinnerung

Vor Gericht hatte der Mann die Vorwürfe eingeräumt und gleichzeitig angegeben, sich nicht erinnern zu können. Er habe zuvor in einem Park mit Freunden viel Alkohol getrunken und Cannabis geraucht.

Kinder nachhaltig traumatisiert

Die Kinder leiden nach Angaben der Mutter weiter unter der Tat. Besonders ihr Sohn kämpfe mit Panik und Schlafstörungen.

Seine Schwester war zum Prozessauftakt unter Ausschluss der Öffentlichkeit vom Gericht befragt worden.