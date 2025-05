Mit einer Großkontrolle ist die Polizei im Frankfurter Bahnhofsviertel nach eigenen Angaben gegen Drogendealer und den offenen Drogenkonsum vorgegangen.

Veröffentlicht am 22.05.25 um 21:51 Uhr

Die Kontrollen mit mehreren Polizeiteams starteten im gesamten Stadtteil am Nachmittag und dauerten bis in den späten Abend. Ziel sei, "die Rauschgiftszene in Bewegung zu halten."