Prozess-Verzögerung in Südafrika

Im Prozess um den Tod eines Touristen aus Fulda in Südafrika kommt es erneut zu Verzögerungen.

Veröffentlicht am 16.08.24 um 16:21 Uhr

Das Gericht hat Zweifel an der Rechtmä- ßigkeit der Polizeiarbeit während der Ermittlungen geäußert. Am siebten Verhandlungstag am Freitag verhörte der Richter Polizisten, um festzustellen, ob Zeugen eingeschüchtert oder manipuliert worden seien. Das Gerichtsverfahren wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. Drei Männer sind angeklagt. Sie sollen den Mann aus Fulda, seine Ehefrau und ein weiteres Paar überfallen haben.